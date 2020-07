Coronavirus Covid-19: bandita gara per l’acquisto di 2 milioni di kit sierologici per il personale della scuola

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha bandito la “procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto e la distribuzione di 2 milioni di kit rapidi qualitativi per l’effettuazione di test sierologici destinati al personale docente e non docente delle scuole italiane.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 16 luglio prossimo. I kit dovranno essere disponibili entro e non oltre il 10 agosto prossimo e dovranno avere un termine di scadenza non inferiore a quattro mesi. L’obiettivo è quello di sottoporre il personale docente e non docente ai test prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.