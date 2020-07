In occasione della festa di San Benedetto, patrono d’Europa, Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) e InBlu Radio trasmettono in diretta domani, sabato 11 luglio, alle ore 18, la Messa presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere a Roma per invocare la rinascita dell’Italia e dell’Europa.