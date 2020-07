Pellegrinaggi: Unitalsi Triveneta, dal 12 settembre ritorno a Lourdes

Dopo il blocco per l’emergenza Covid-19 dei pellegrinaggi a Lourdes, l’Unitalsi ha annunciato la ripartenza dei pellegrinaggi a partire dal 18 agosto. Anche la sezione Triveneta riprenderà quindi i pellegrinaggi esclusivamente in aereo, con volo da Verona, ma vi potranno partecipare solo volontari e pellegrini autosufficienti. Verranno comunque raccolte suppliche e intenzioni di preghiera, da parte di malati, anziani, disabili che non potranno partecipare, da deporre poi ai piedi della Grotta di Massabielle. Due le date proposte per il pellegrinaggio, che avrà comunque il consueto programma: dal 12 al 15 settembre e dal 20 al 23 ottobre. Le preiscrizioni, necessarie per la conferma dei vettori, vengono raccolte entro martedì 21 luglio dalla sottosezione di Padova.