Produzione industriale: Gualtieri (min. Economia), “dati Istat incoraggianti, proseguiamo a lavorare per il rilancio dell’economia”

“È un risultato molto incoraggiante, in linea con il profilo dell’andamento produttivo prospettato nell’ultimo Documento di economia e finanza. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma il rimbalzo fatto segnare dalla produzione industriale a maggio è molto importante e stimiamo che proseguirà, anche se prevedibilmente a tassi più contenuti, nel bimestre giugno-luglio”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in merito ai dati diffusi oggi dall’Istat sulla produzione industriale di maggio, che ha fatto segnare un rialzo del 42,1% rispetto ad aprile. “Proseguiamo con ancora più determinazione a lavorare per la ripresa e per il rilancio dell’economia”, ha aggiunto Gualtieri.