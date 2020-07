Spreco alimentare: Banco alimentare Lazio, una campagna di recupero degli alimenti con il Comune di Albano Laziale

Una campagna per un consumo responsabile e contro gli sprechi alimentari e varie azioni per l’avvio sul territorio del recupero dei prodotti freschi invenduti. La organizza l’amministrazione comunale di Albano Laziale, con il finanziamento concesso dalla città metropolitana di Roma Capitale e con la collaborazione del Banco Alimentare del Lazio, dando il via al progetto “Il valor€ del cibo”.

Nei prossimi mesi verrà istituito, all’interno degli uffici comunali, uno sportello informativo che darà ogni notizia necessaria per le buone pratiche da seguire al fine di ridurre lo spreco domestico; saranno fornite delle Doggy Bag ai ristoratori e verranno invitati i negozi a mettere in evidenza fuori dagli esercizi commerciali i prodotti prossimi alla scadenza. Verrà, inolte, riformulato il servizio delle mense scolastiche per ridurre al minimo gli sprechi.

Contestualmente, il Banco Alimentare del Lazio si occuperà di avviare il recupero dei prodotti freschi e cotti dai supermercati e dalla ristorazione per donarli alle associazioni del territorio che si occupano di sostegno alla povertà e alla marginalità. Un’azione che permette alle aziende che donano prodotti di avere agevolazioni fiscali e l’abbattimento di eventuali costi di smaltimento. Previsto un premio comunale agli attori locali che si saranno distinti per l’impegno nel recupero e la ridistribuzione degli alimenti. Infine, verranno organizzati degli eventi, gratuiti o a offerta libera, con menu che utilizzerà le derrate alimentari recuperate.