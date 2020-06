Sinodo Amazzonia: nasce la Conferenza ecclesiale, sarà presieduta dal card. Hummes

È nata ufficialmente ieri, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia. Il suo primo presidente sarà il cardinale brasiliano Cláudio Hummes, presidente della Repam, la rete ecclesiale panamazzonica (Repam).

Trovano così risposta, attraverso l’Assemblea del progetto di costituzione della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia, celebrata in maniera virtuale tra il 26 giugno e ieri, la proposta dei padri sinodali, espressa in occasione del recente Sinodo per l’Amazzonia, di “creare un organismo episcopale che promuova la sinodalità tra la Chiesa della regione panamazzonica, che aiuti a delineare il volto amazzonico della Chiesa e che continui nell’impegno di trovare nuovi cammini per la missione evangelizzatrice” (Documento finale, 115), e la richiesta di Papa Francesco, unito ai suoi quattro sogni per questo territorio e per la Chiesa tutta, espressi nell’esortazione postsinodale “Querida Amazonia”, “che i pastori, i consacrati, le consacrate e i fedeli laici dell’Amazzonia si impegnino nella sua applicazione”. Un evento, si legge nel comunicato diffuso ieri dalla Repam e dal Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), che “si inserisce in questo kairós di speranza che continua il percorso sinodale per aprire nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale nella regione panamazzonica”. Prosegue la nota: “È un evento molto speciale che la nascita della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia avvenga nel giorno dedicato ai Santi Pietro e Paolo. Esso conferma la sua vocazione di porsi al servizio della Chiesa, della sua opzione profetica e della sua azione missionaria in uscita, che sorgono come una chiamata ineludibile del tempo presente. Questa festa della Chiesa è anche un gesto di ringraziamento per il servizio del Santo Padre. Ci sembra, dunque, che la nascita di questa Conferenza ecclesiale sia un atto di speranza, unito al Magistero di Papa Francesco, che ha accompagnato da vicino tutto il processo”. Qualificati i rappresentanti vaticani che hanno partecipato ai lavori dell’Assemblea: i cardinali Lorenzo Baldisseri per la Segreteria del Sinodo dei vescovi, Marc Ouellet come presidente della Congregazione per i vescovi e della Pontificia Commissione per l’America Latina, Luis Tagle come presidente della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli e Micheal Czerny a nome del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale.