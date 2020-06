Papa Francesco: a mons. Marrucci (Civitavecchia), “congratulazioni per il fausto giubileo” nel 50° di sacerdozio

“Nella prossima solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, mentre compi felicemente 50 anni della tua ordinazione sacerdotale, fraternamente ci congratuliamo per questo fausto giubileo, facendo memoria del tuo ministero pastorale e del bene compiuto nell’amata diocesi a te affidata, mentre domandiamo a Cristo Buon Pastore abbondanti grazie celesti per l’intercessione della Santissima Madre del Redentore”. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio in lingua latina indirizzato a mons. Luigi Marrucci, amministratore apostolico di Civitavecchia-Tarquinia, reso noto ieri. “Con molto affetto impartiamo l’apostolica benedizione chiedendo preghiere perché possiamo svolgere in modo coerente il gravoso ufficio petrino”.