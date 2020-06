Anziani: Sassoli (Parlamento europeo), “riappropriamoci delle nostre radici”, “no alla cultura dello scarto”

Con una lettera al primo firmatario Andrea Riccardi, il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, annuncia il suo sostegno all’appello internazionale “Senza anziani non c’è futuro – Per ri-umanizzare le nostre società, no a una sanità selettiva”, che ha già raccolto migliaia di firme tra numerose personalità del mondo della cultura e delle istituzioni. Dopo aver ricordato che la pandemia da coronavirus “ha sconvolto le nostre vite” ed avere citato Papa Francesco, il presidente del Parlamento Ue invita a “riappropriarci delle nostre radici” mettendo “al centro del pensiero un’etica della persona, che vada oltre la semplice logica del profitto economico, abbandonando la cultura dello scarto e assicurando che nessuno rimanga indietro”. C’è inoltre bisogno – insiste Sassoli – “di cambiamenti coraggiosi e massicci che coinvolgano la nostra società e che mostrino uno spirito di rinnovata solidarietà intergenerazionale, tanto a sostegno dei giovani, quanto a protezione degli anziani, che sono oggi le principali vittime di questa pandemia”.