Coronavirus Covid-19: Ferrara-Comacchio, screening sierologici per sacerdoti, religiosi e diaconi dell’arcidiocesi

Arriva anche nell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio la campagna di screening sierologici voluta dalla Regione Emilia-Romagna (grazie alla determinazione della Giunta regionale n. 9216 del 1° giugno) nella lotta al Coronavirus. Nelle giornate di domani, 1° luglio, e dopodomani, 2 luglio, a Ferrara e a Comacchio, sacerdoti, religiose, religiosi e diaconi potranno sottoporsi volontariamente al test.

Nello specifico, i prelievi potranno essere eseguiti nel Seminario arcivescovile di via G. Fabbri a Ferrara domani mattina, 1° luglio, dalle ore 8 alle ore 10, e negli stessi orari il 2 luglio. Per quanto riguarda invece Comacchio, lo screening sarà possibile dalle ore 8 alle 10 di giovedì 2 nel Teatro del Duomo. Gli esiti si avranno nei giorni successivi.

Ricordiamo che lo screening volontario e gratuito riguarda in Emilia-Romagna tutti i lavoratori coinvolti in scenari operativi a rischio, come forze dell’ordine, vigili del fuoco, guardie carcerarie, vigili urbani, prefetture, magistratura, e analoghi. A questi sono stati successivamente aggiunti i sacerdoti, gli operatori del trasporto pubblico del settore ferroviario e su gomma e gli operatori del trasporto pubblico non su linea (taxi e noleggio con conducente).

“L’ulteriore allargamento del test anche per i religiosi, le religiose e i diaconi deriva, invece, dall’accordo specifico siglato dalla nostra arcidiocesi con l’Ausl di Ferrara nei giorni immediatamente successivi alla determinazione del 1° giugno”, spiega una nota.