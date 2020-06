Coronavirus Covid-19: Napoli, domani sera il card. Sepe presiede messa di ringraziamento dedicata a chi si è speso per gli altri durante emergenza

Domani sera, alle ore 19, il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, in piazza del Plebiscito, davanti alla basilica di San Francesco di Paola, presiederà la celebrazione eucaristica per ringraziare Dio e quanti, per suo volere, si sono adoperati per il bene di ciascuno e di tutti, in questo tempo di pandemia da Covid-19. Interverranno medici, dirigenti e tutto il personale sanitario, volontari, autorità civili e militari, sacerdoti, diaconi, movimenti ecclesiali e popolo di Dio.

“Stiamo per lasciare, sia pure lentamente e ancora con sofferenza – ha scritto l’arcivescovo nella lettera di annuncio della cerimonia liturgica –un tempo triste e drammatico senza precedenti nella storia dell’umanità, per la terribile pandemia legata al violento virus, che ha causato nel mondo milioni di contagiati e centinaia di migliaia di morti. Abbiamo avuto tanta paura e abbiamo pianto per i lutti, per l’isolamento interpersonale, per la perdita del lavoro. Ci siamo riscoperti fragili, indifesi e più poveri”. Ora, ha aggiunto il porporato, “siamo alla ripresa, che si presenta certamente faticosa e stentata, ma c’è tanta voglia di fare e di ricominciare, con sentimenti di gratitudine nei confronti dei quanti, direttamente o indirettamente, si sono spesi nell’aiuto alle persone: medici, dirigenti e personale sanitario; volontari; responsabili delle istituzioni; generosi benefattori che hanno fatto arrivare alle famiglie povere o impoverite generi di prima necessità. Il grazie grande e forte coinvolge tutta la comunità cittadina e regionale. Per questo, come Chiesa di Napoli, si è deciso di celebrare una santa messa di ringraziamento, in maniera semplice ma sentita e intensa”.

Nel rispetto delle vigenti norme restrittive di sicurezza per tutti, alla celebrazione parteciperà un numero limitato di persone, ma per la generosa disponibilità delle emittenti Canale 21 e Tv2000 sarà possibile entrare in tutte le famiglie attraverso la diretta televisiva che va dalle ore 19 alle ore 19.55.