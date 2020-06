Diocesi: Piazza Armerina, mons. Gisana ha consacrato sacerdote Valerio Sgroi

La diocesi di Piazza Armerina in festa per l’ordinazione sacerdotale oggi del diacono don Valerio Sgroi. L’imposizione delle mani del vescovo, mons. Rosario Gisana, nel duomo Maria Santissima della Visitazione alla presenza di una folla di fedeli nel rispetto delle norme anti-Covid. Valerio Sgroi, 32 anni, è entrato nella comunità del seminario diocesano nel 2013. Dopo aver conseguito il baccellierato (laurea in Teologia di primo livello) a Catania, ha deciso di entrare in seminario, completando gli studi con la laurea specialistica in Ecclesiologia. Il suo percorso ha subìto uno stop per un anno. Rientrato poi con entusiasmo in seminario, don Sgroi ha continuato con il dottorato che porterà a termine nei mesi prossimi con una tesi di laurea sul teologo Christoph Theobald. Durante il diaconato, ha prestato servizio nella parrocchia di Maria Santissima della Lacrima e San Francesco d’Assisi, a Mazzarino. Il neo-sacerdote presiederà la sua prima celebrazione eucaristica nella parrocchia di Santa Lucia a Enna bassa domani, mercoledì 1° luglio, alle 19, dove ha frequentato la formazione catechetica e ricevuto i sacramenti.