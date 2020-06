Agroalimentare: Roma, domani il ministro Bellanova incontrerà produttori e grossisti al Car

Domani, mercoledì 1° luglio, alle 10.30, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova sarà ospite del Centro agroalimentare di Roma (Car), Welcome center (area mercati), in via Tenuta del Cavaliere, a Guidonia. È la prima volta, dalla nascita del Car, che un ministro visiti la struttura. Ad accoglierla saranno presenti il presidente di Car, Valter Giammaria, il direttore generale di Car e presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, e il consiglio di amministrazione. L’idea della visita al Car, il Mercato all’ingrosso più grande d’Italia, nasce dalla lettera scritta all’Europa da Fabio Massimo Pallottini in qualità di presidente di Italmercati, la rete dei principali Mercati all’ingrosso italiani, per sottolineare il ruolo di queste strutture, essenziali presidi per la distribuzione del prodotto fresco.

Nel corso della visita, il ministro Bellanova incontrerà anche una rappresentanza associativa dei grossisti, dei produttori e degli ittici. Inoltre, sono previste visite al Padiglione Ittico, che osservando orario notturno non sarà in attività; a uno dei due padiglioni del mercato ortofrutticolo, viceversa in piena attività con le sue 380 aziende operanti nel settore ortofrutticolo di cui 170 alla produzione; al laboratorio di trasformazione delle eccedenze alimentari di cui al progetto “Frutta che Frutta non spreca” di Italmercati, gestito dagli ex-detenuti dell’Isola Solidale.