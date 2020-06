Papa Francesco: Colombia, i tre respiratori polmonari donati saranno destinati a ospedali della zona sud di Bogotá

Il nunzio apostolico in Colombia, mons. Luis Mariano Montemayor, ha ricevuto i tre respiratori polmonari e due sistemi di infusione a siringa donati al Paese da Papa Francesco, attraverso l’Elemosineria apostolica. Le apparecchiature saranno presto consegnate all’arcivescovo di Bogotá, mons. Luis José Rueda Aparicio, perché siano impiegate a favore della popolazione dei quartieri meridionali (i più poveri e marginali) della metropoli.

In tutto, il Santo Padre ha donato 27 respiratori a numerosi Paesi del Terzo mondo. Per quanto riguarda l’America Latina, oltre alla Colombia, si tratta di Haiti (4), Repubblica Dominicana (2), Bolivia 82), Brasile (4), Ecuador 82). Honduras (3), Venezuela (4) e Messico (3).