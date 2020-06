Ue-Corea del Sud: videoconferenza su Covid-19, economia, clima. “Il futuro vaccino diventi un bene comune globale”

Ursula von der Leyen (foto SIR/CE)

Una video conferenza tra Moon Jae-in, presidente della Repubblica di Corea, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen (nella foto), presidente della Commissione europea, si è tenuta oggi, in occasione del decimo anniversario dell’istituzione del partenariato strategico Ue-Corea. Da quanto riferisce la nota conclusiva, emerge che il Covid-19 è stato al centro del confronto, tra l'”importanza di un multilateralismo efficace”, la necessità di “rafforzare le capacità di risposta e migliorare la condivisione delle informazioni” e il “sostegno reciproco per garantire l’accesso ai prodotti medici, nonché la cooperazione nella ricerca e sviluppo di vaccini e medicinali, per rispondere alle malattie infettive emergenti”. Concordi Ue e Corea sull’istanza che “il futuro vaccino diventi un bene comune globale”, sul sostegno all’Oms e sulla “determinazione ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, anche in Africa, a far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19”. Nel confronto si è parlato anche di ripresa economica e sociale nel senso della “resilienza, sostenibilità e inclusione”, di commerci e mercati, di clima e del secondo vertice P4g (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030) previsto per il 2021 in Corea.

Nel prossimo futuro si lavorerà per “rafforzare la cooperazione in materia di ricerca e innovazione” anche con un dialogo ad alto livello sull’economia digitale. Numerosi i temi di politica internazionale affrontati. In questo contesto l’Ue ha “dichiarato il suo sostegno agli sforzi della Repubblica di Corea di impegnarsi con la Repubblica democratica popolare di Corea per raggiungere la pace e la prosperità per la penisola coreana”. Future aree di cooperazione nell’ambito del partenariato strategico verranno approfondite in “un vertice a Seul nel prossimo futuro, quando le condizioni lo consentiranno”.