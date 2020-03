Coronavirus Covid-19: Protezione civile, attualmente 17.750 persone positive, 1.966 guariti e 1.441 decessi

In Italia, per il coronavirus Covid-19, attualmente ci sono 17.750 persone positive, 2.795 in più di ieri, a fronte di 21.157 casi fatti registrare finora. In totale 1.966 sono le persone guarite, 527 in più di ieri, mentre i deceduti sono 1.441, 175 dei quali nelle ultime 24 ore. Sono alcuni dei numeri forniti nel corso della quotidiana conferenza stampa tenuta nella sede della Protezione civile dal capo dipartimento e commissario all’emergenza, Angelo Borrelli.

Per quanto riguarda i casi attualmente positivi, 7.860 persone sono in isolamento domiciliare, 1.518 in terapia intensiva e 8.372 sono invece ricoverati con sintomi. Rispetto alla distribuzione territoriale, ci sono attualmente 9.059 casi positivi in Lombardia, 2.349 in Emilia-Romagna, 1.775 in Veneto, 863 nelle Marche, 814 in Piemonte, 614 in Toscana, 384 in Liguria, 320 nel Lazio, 271 in Friuli Venezia Giulia, 243 in Campania, 199 nella Provincia autonoma di Trento, 170 nella Provincia autonoma di Bolzano, 156 in Puglia, 150 in Sicilia, 106 in Abruzzo, 103 in Umbria, 59 in Calabria, 47 in Sardegna, 41 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.