Coronavirus Covid-19: Caritas Potenza tiene aperto l’emporio solidale al rione Bucaletto. I beneficiari si attivano per aiutare

“In un momento di emergenza, ciò che colpisce e riempie di gioia noi operatori è vedere ragazzi maggiorenni che di solito frequentano il nostro doposcuola o madri straniere mettersi a disposizione della Caritas per aiutare chi sta come loro o è più in difficoltà”: il racconto commosso arriva al Sir da Marina Buoncristiano, responsabile della promozione della Caritas dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

Nel rione popolare di Bucaletto, la Caritas ha stabilito la propria sede e un emporio solidale che aiuta famiglie in difficoltà temporanea a liberare risorse per destinarle a pagare un debito o le cure mediche. “L’emporio sta funzionando regolarmente e stiamo pensando di aumentare i giorni di apertura – prosegue la Buoncristiano – nel massimo rispetto delle norme imposte dal decreto, che seguiamo pure nella distribuzione dei pacchi viveri anche a domicilio ad anziani, malati e a chi non può muoversi. Nei pacchi stiamo inserendo anche una fornitura di candeggina, per mettere le persone in condizione di curare l’aspetto igienico-sanitario”.

Da questa settimana il centro d’ascolto è operativo telefonicamente e, per emergenze, anche in presenza, mentre le Caritas parrocchiali garantiscono i servizi con le dovute cautele ed è stata semplificata la procedura per accedere all’emporio. Se la Basilicata al momento è la regione con meno contagi, “non sappiamo quale sarà l’onda d’urto, perché molti studenti stanno tornando dalla Lombardia. La situazione è drammatica, ma teniamo saldo il sentire e i presidi di aiuto per i più deboli”, conclude Marina Buoncristiano.