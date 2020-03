Coronavirus Covid-19: Matera-Irsina, domenica messa dell’arcivescovo Caiazzo alle 11 in diretta tv

A seguito del Dpcm sull’emergenza coronavirus, l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, domenica celebrerà la messa in forma privata dall’altare della Madonna della Bruna in cattedrale (ore 11) in diretta televisiva sull’emittente Trm H24 (canale 16 digitale terrestre Puglia e Basilicata). “Carissimi – scrive il presule in un messaggio –, condivido con voi e con tutti i fedeli questo mio desiderio: domenica alle 11, dall’altare della Madonna della Bruna, celebrerò la messa che sarà trasmessa in diretta da Trm. Durante la celebrazione invocherò la nostra santa patrona, affidando a lei, quale Madre tenerissima e dolcissima, la nostra arcidiocesi di Matera-Irsina, perché la custodisca sotto il suo manto in questo tempo di emergenza per il coronavirus. Appena sarà pronta vi farò recapitare la preghiera che potrete recitare insieme a me direttamente dalle vostre case”.