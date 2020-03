Coronavirus Covid-19: L’Aquila, card. Petrocchi domenica affiderà gli abitanti alla Madonna del Popolo

Il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L’Aquila, domenica 15 marzo al termine della messa che sarà trasmessa su LaQtv Abruzzo (canale 73 del digitale terrestre) e in streaming sui canali dell’emittente televisiva, (alle 8.30, alle 11 e alle 18), affiderà gli aquilani alla Madonna del Popolo invocata come “Salus Populi Aquilani”. L’atto di affidamento alla Vergine, venerata nella città dell’Aquila, riferisce la diocesi, avverrà davanti una copia dell’effigie della Salus, esposta ora nella Cappella della memoria delle Vittime del sisma del 2009 della Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante). La tela, restaurata post sisma 2009, era stata incoronata all’arcivescovo emerito dell’Aquila, mons. Giuseppe Molinari, 13 maggio 2013, durante una celebrazione avvenuta alla presenza di numerosi fedeli. Forte l’invito del card. Petrocchi ad affidarsi alla Madonna nel messaggio alla diocesi diffuso in questi giorni segnati dall’epidemia: “Recentemente – ha scritto il porporato – abbiamo consacrato la nostra Comunità ecclesiale e civile alla Madonna e vissuto due Anni dedicati alla spiritualità mariana. Per questo, siamo certi che proprio ‘la’ corona-del-rosario costituisca una formidabile risorsa per contrastare ‘il’ corona-virus”.