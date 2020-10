Diocesi: mons. Battaglia (Cerreto Sannita), “anche in questi tempi difficili Gesù ci indica i passi da compiere”

“Viviamo un momento delicato in cui non è scontato pensare il futuro come ricostruzione, rinnovamento, in cui non è scontato rendersi conto che non sarà semplicemente un riprendere a fare le cose di prima. Sappiamo che le nostre comunità sono segnate dal disagio lavorativo, economico, sociale. È una sfida grande per la Chiesa, un tempo in cui fare esperienza nuova dell’amore di Dio che non viene meno e a cui rispondere concretamente oggi, con il nostro sì”. È iniziata così la relazione del vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Mimmo Battaglia, intitolata “Non possiamo vivere senza il Signore, non possiamo vivere senza i fratelli!”, alla doppia Assemblea diocesana per l’apertura del nuovo anno pastorale 2020/2021, che si è svolta nella cattedrale di Cerreto Sannita (per le foranie di Cerreto e Telese) e nella concattedrale di Sant’Agata de’ Goti (per le foranie di Sant’Agata de’ Goti e Airola), come ricorda una nota diffusa oggi dalla diocesi.

“I fedeli vanno cercati uno per uno, con la discrezione necessaria, ma anche con la cordialità e l’interessamento sincero. Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni all’interno delle nostre comunità, tra coloro che frequentano, che collaborano… Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello trovarsi. E che ciò traspaia all’esterno, a quelli che compaiono qualche volta per far celebrare i sacramenti”, ha suggerito il presule.

“È il tempo della pazienza – ha sottolineato il vescovo –, il tempo di prendersi del tempo per pensare insieme, rendersi conto di che cosa resta, di che cosa immaginiamo per il futuro, di cosa temiamo”. Per questa ragione, per quest’anno pastorale, i 3 Tavoli della condivisione (Tavolo orante, Tavolo in piedi e Tavolo in cammino) si prenderanno del tempo per riflettere su contenuti, modalità, criteri, urgenze, bisogni del territorio diocesano. Il presule incontrerà personalmente ogni Ufficio componente dei Tavoli per un momento di incontro e di ascolto sui passi fatti e su quelli da percorrere per questo tempo delicato. Mons. Battaglia ha concluso: “Amare come Cristo. Nessuno mai amerà quanto Lui. Ma come Lui è possibile! Con quel sapore, con quello stile, con quel suo amore creativo e appassionato che apre strade, indica passi… almeno un passo in avanti, in qualsiasi situazione”.