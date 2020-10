Fratelli tutti: Fism, “la nuova enciclica è tutta attraversata dalla prospettiva dell’alleanza educativa”

“L’attenzione del Santo Padre ai temi educativi è nota e in questo senso va letta la grande iniziativa del Patto educativo globale, che, nonostante la pandemia, verrà celebrato il prossimo giovedì 15 ottobre, ancorché in forma ridotta rispetto al programma iniziale”. Lo ricorda, in una nota, la Federazione italiana scuole materne (Fism), ringraziando Papa Francesco per la nuova enciclica “Fratelli tutti”. “Anche la nuova enciclica è tutta attraversata dalla prospettiva dell’alleanza educativa, capace di superare le frammentazioni e di ricostruire relazioni per un’umanità più fraterna – sottolinea la Fism -. È un impegno che vede in prima linea le famiglie, chiamate ad una missione educativa primaria e imprescindibile. È in famiglia che si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza e della condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro”.

Secondo la Federazione, “la famiglia è l’ambito privilegiato, ma non il solo: anche la scuola ha l’impegnativo compito di educare i bambini, i ragazzi, i giovani con uno sguardo alla dimensione morale spirituale e sociale della persona”. Inoltre, “i valori della libertà, del rispetto e della solidarietà vanno trasmessi fin dalla tenera età”.

La nota si conclude, evidenziando che “sicuramente il tema della fratellanza sarà punto di riferimento da seguire anche per le nostre realtà, i servizi educativi e le scuole dell’infanzia paritarie Fism, impegnate oggi nell’educazione e nella crescita delle bambine e dei bambini”.