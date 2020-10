Salute mentale: Zampa (sottosegretaria), “lottare contro pregiudizi e investire su sanità territoriale e budget di salute. Presentato lo spot “Si cura”

È importante “lottare contro lo stigma e i pregiudizi verso i pazienti che soffrono di disturbi mentali. L’emergenza Covid-19 ha messo in luce più che mai come queste persone si siano spesso trovate escluse dalla partecipazione alla vita sociale. Per abbattere il muro che ancora circonda queste patologie dobbiamo indirizzarci verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro, e dare una risposta appropriata ed efficace” alla complessità del disagio psichico “anche attraverso il budget di salute”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dello spot “Si cura” per sensibilizzare sul tema dei disturbi mentali in occasione della Giornata dedicata che ricorre il 10 ottobre.

Il budget di salute è “uno strumento integrato socio-sanitario a sostegno del progetto terapeutico personalizzato di persone affette da disturbi mentali gravi, costituito da risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute della persona, nell’ottica della sua possibile guarigione, del benessere, del funzionamento psico-sociale, dell’inclusione e della partecipazione alla comunità mediante l’attivazione di percorsi evolutivi”, ha spiegato Fabrizio Starace, psichiatra e componente del Consiglio superiore di sanità. Obiettivo, “sviluppare abilità emotive, sociali e intellettuali necessarie per vivere, studiare e lavorare nell’ambiente sociale di scelta, migliorando di fatto le proprie possibilità di avere successo in maniera autonoma, all’insegna della salute e del benessere della persona”.