Giornalismo: Perugia, venerdì incontro dedicato alla Carta europea del diritto all’informazione

Venerdì 9 ottobre, dalle ore 10, a Perugia, nella Sala dei Notari, si terrà il primo incontro in Europa dedicato alla Carta europea del diritto all’informazione. Evento organizzato da Articolo 21 con la collaborazione della catena umana Perugia-Assisi 2020, della Sala stampa della basilica di San Francesco di Assisi, della Federazione nazionale della stampa italiana e di Usigrai.

La Carta, naturale prosecuzione della “Carta di Assisi. Parole non pietre”, verrà sottoposta al Parlamento europeo con l’intento di mettere al centro dei diritti dei cittadini un’informazione libera, indipendente e capace di raccontare una società in evoluzione.

Nell’arco della giornata sono previsti diversi dibattiti sui temi della Carta. L’apertura è affidata a Roberto Natale, responsabile del comitato scientifico di Articolo 21, e padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. All’incontro parteciperà anche padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi. A seguire un focus sui cronisti minacciati in Italia, in Europa e nel mondo con la testimonianza di Paolo Borrometi, Asmae Dachan, Paolo Berizzi e collegamenti video da Malta, Bielorussia, Cina, Egitto, Turchia e Siria.

Uno spazio apposito, a partire dalle 15, è dedicato al dialogo interreligioso e al contributo che esso può dare contro i linguaggi d’odio e le minacce social contro chi invoca il dialogo e lo racconta. Per questo saranno presenti l’imam di Firenze, Izzedin Elzir, l’ex rabbino Firenze, Joseph Levi, e padre Mauro Gambetti, custode Sacro Convento di Assisi.

“Crediamo che sia arrivato il momento di affermare in Europa e partendo dal Parlamento europeo il principio della libertà di informare, di informarsi, di formarsi”, hanno dichiarato il presidente e il segretario della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso.

L’accesso alla Sala dei Notari in presenza avverrà nel rispetto delle regole anti Covid e si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di “San Francesco Assisi”, “Rivista San Francesco” e “Articolo 21”.