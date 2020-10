Ue-Balcani: Commissione presenta il “pacchetto allargamento”. Risultati conseguiti e ostacoli verso la futura adesione

Olivér Várhelyi (foto SIR/CE)

La Commissione Ue ha adottato la comunicazione sulla politica di allargamento dell’Unione e il pacchetto allargamento 2020: vengono presentate le relazioni annuali, che valutano l’attuazione delle riforme fondamentali nei Balcani occidentali e in Turchia, insieme a raccomandazioni e orientamenti sulle prossime tappe per tali partner. Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato: “I cittadini dei Balcani occidentali fanno parte dell’Europa e appartengono all’Unione europea. Le relazioni odierne sul pacchetto allargamento forniscono una valutazione rigorosa che indica il percorso da seguire, evidenziando i risultati conseguiti e il lavoro che resta da fare”. Presentando il pacchetto annuale sull’allargamento, Olivér Várhelyi, commissario per il vicinato e l’allargamento, ha commentato: “Fin dall’inizio del mandato di questa Commissione, il mio obiettivo è stato quello di garantire che sia i nostri partner nei Balcani occidentali che i nostri Stati membri riacquistino fiducia nel processo di adesione. Le nostre valutazioni rigorose ma eque hanno presentato oggi nel dettaglio la situazione delle riforme nei vari Paesi, con orientamenti e raccomandazioni più chiari sulle prossime fasi. La loro attuazione dinamica accelererà i progressi lungo il cammino dell’Ue e porterà a risultati duraturi. Nel contempo abbiamo presentato un piano economico e di investimenti per incoraggiare la ripresa a lungo termine e accelerare la convergenza economica con l’Ue”.