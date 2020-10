Archeologia sacra: “Che Paradiso!” il tema della terza edizione della Giornata delle Catacombe

La terza edizione della Giornata delle Catacombe (10 ottobre) vuole aiutare a riscoprire il patrimonio archeologico e spirituale dei cristiani dell’antichità. Il tema per il 2020 è “Che Paradiso!” e, nell’ottica delle riflessioni sul creato per i cinque anni dell’enciclica Laudato si’, punta ad “evocare la visione della natura così come la si ritrova nelle catacombe cristiane, negli affreschi e nei rilievi marmorei”. “Le scene bucoliche, le rappresentazioni di fiori, piante e animali, sia isolate sia inserite in rappresentazioni bibliche o simboliche”, si legge nel comunicato della Pontifica Commissione di archeologia sacra, “ci rimandano al giardino delle origini, all’Eden e, contemporaneamente, al Paradiso, al regno dei Beati, in cui la bellezza originaria del creato viene ri-creata e proposta come meta finale del cammino della vita sostenuta dalla fede nel Risorto”.

“Dinanzi alle immagini del creato, dell’ambiente naturale, talvolta essenziali e appena tratteggiate, altre volte lussureggianti e ricche di particolari curiosi, pur collocate in un contesto dominato dall’oscurità e dai segni della morte”, prosegue il comunicato, “viene spontaneo esclamare: ‘Che paradiso’, pensando sia alla bellezza naturale quanto mai suggestiva e attraente, sia, appunto, all’approdo ultimo dell’esistenza umana, sperata e desiderata non solo dai credenti ma da tutta l’umanità”. “I cristiani dell’antichità”, infatti, “rifacendosi soprattutto ai testi biblici, hanno immaginato il destino ultimo dell’umanità in un contesto paradisiaco, in cui regna la piena armonia col creato, con tutte le creature, chiamate anch’esse a partecipare della vita nuova annunciata e promessa da Cristo e inaugurata con la sua Risurrezione”.

A causa della pandemia, la Giornata si volgerà in modalità virtuale, via internet. Collegandosi al sito www.giornatadellecatacombe.it sarà possibile assistere dalle ore 10.45 alle 18.30 a una serie di riflessioni sul tema e alla visione di immagini inedite delle catacombe di via Anapo a Roma. Interverrà, tra gli altri, il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e della Pontificia Commissione di archeologia sacra.