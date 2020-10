Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “bene citazione in NaDef. Ora si chiariscano cifre, tempi e modi per farlo partire da gennaio 2021”

“Siamo soddisfatti di leggere all’interno della premessa al NaDef (Nota di aggiornamento al Def, ndr) scritta dal ministro dell’Economia Gualtieri la presenza dell’assegno unico e universale. Ora però chiediamo di conoscere le cifre reali necessarie per realizzare la misura, le tempistiche per l’approvazione della legge-delega che attualmente è ferma al Senato e la roadmap che l’esecutivo ha in mente per far sì che l’assegno divenga realtà per le famiglie con figli dal prossimo primo gennaio”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

“Siamo disponibili, ove il Governo lo ritenga utile – prosegue –, anche a ragionare sull’istituzione di un tavolo tecnico per velocizzare le simulazioni. Ciò che più conta è che si trovino le coperture necessarie e che con il riordino e l’abolizione di bonus e detrazioni nessuna famiglia con figli prenda meno di quanto già percepisce ora”.