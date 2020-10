Coronavirus Covid-19: Balzanelli (Sis 118), “a scuola visiera anti droplet oltre a mascherina per adeguata protezione”

Un sollecito al Governo affinché vengano varate misure idonee a coprire anche gli occhi per proteggere in modo più adeguato dal Covid-19. Lo rivolge Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118. Partendo dalla notizia di una scuola di Taranto, in cui quasi tutta la classe di uno studente rivelatosi positivo al tampone agli inizi di ottobre è stata trovata positiva ai successivi controlli effettuati dalla Asl, Balzanelli esorta ad “evitare che le scuole si traducano in un gigantesco focolaio, potenzialmente incontrollabile per il Paese, e ricorda le “Linee di indirizzo Sis 118 su prevenzione, infezione e gestione del caso sospetto e conclamato Covid-19 in ambiente scolastico”, inviate lo scorso 7 settembre al presidente del Consiglio e ai ministri di Salute e di Istruzione.

Balzanelli sottolinea che il virus Sars-Cov 2 entra nel corpo umano principalmente attraverso occhi, naso e bocca, ma sono gli occhi la “porta d’ingresso” più importante a causa del loro ambiente umido che favorisce il legame del virus ai recettori presenti nelle congiuntive e nell’occhio”. Attraverso “la continua fisiologica produzione di lacrime”, per il tramite dei canali lacrimali il virus “entra nel naso e da qui si sposta nella gola e nelle vie aeree, superiori ed inferiori”. Pertanto, “le mascherine, anche correttamente applicate, laddove gli occhi siano esposti all’aria contenente microdroplet infette, non impediscono alcun contagio”. Di qui, secondo il presidente del Sis 118, l’importanza di introdurre “l’obbligo di utilizzo, in aggiunta alla mascherina, della visiera anti droplet, a scuola come in ogni ambiente di vita e di lavoro”.