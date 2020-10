Diocesi: Jesi, il 13 ottobre presentazione del libro “Il cielo dalla mia finestra” nella chiesa della Madonna del Divino Amore

“Il cielo dalla mia finestra”: la storia appassionante di Ilaria e Manolo, una storia di amore e dolore, che intreccia realtà e desiderio. L’autrice Liliana Sghettini si è lasciata completamente coinvolgere dalla vicenda. “La forza di questa giovane coppia è di esempio e merita di essere conosciuta; spesso tendiamo a fuggire dal dolore e dalle storie negative, ma i due sposi ci insegnano il senso profondo della vita”, dichiara.

Il libro sarà presentato a Jesi, nella chiesa della Madonna del Divino Amore, martedì 13 ottobre alle 21. Insieme all’autrice e a Manolo Tinti, ci saranno il parroco don Paolo Ravasi, il vescovo Gerardo Rocconi che ha conosciuto Ilaria e ha condiviso con lei un viaggio a Lourdes, l’ex parroco di Barbara e assistente regionale dell’Unitalsi don Stefano Conigli e l’organista Saverio Santoni. Il parroco ha invitato gli unitalsiani e quanti aderiscono al movimento Cursillos di cristianità. Ilaria, tra le sue tante esperienze di lavoro e servizio, ha partecipato agli incontri dei Cursillos a Ostra e ne racconta i benefici ricevuti. Il libro è già stato presentato a Senigallia, ad Ascoli Piceno in collaborazione con gli amici universitari di Ilaria e a Barbara, paese dove Ilaria e Manolo sono nati, hanno vissuto e si sono sposati l’8 gennaio 2006.

I diritti d’autore sono devoluti in beneficenza per Aos (Associazione oncologica Senigallia) che ha collaborato al sogno di Ilaria di realizzare un progetto per i bambini peruviani e che l’ha accompagnata nella malattia.

La pubblicazione, edita da Il Ciliegio, sarà in vendita presso tutte le librerie d’Italia dal 15 ottobre.