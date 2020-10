Pace: Rondine, venerdì l’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, con Conte, Fico, Casellati

“Grazie Liliana! L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e ai giovani del mondo da Rondine Cittadella della pace”. Sarà questo il titolo dell’evento che si terrà il prossimo 9 ottobre, dalle ore 10, nel borgo medioevale di Rondine, ad Arezzo, sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di giovani leader di pace al fine di ridurre i conflitti armati nel mondo. “La senatrice a vita – si legge in un comunicato di Rondine – offrirà una sua ultima testimonianza pubblica consegnando idealmente il testimone della difesa della memoria ai giovani – simbolicamente rappresentati dai ragazzi ‘nemici’ di Rondine che hanno scelto di convivere e impegnarsi per costruire processi di pace tra i loro popoli e da una delegazione di studentesse e studenti che parteciperanno alla giornata, in rappresentanza delle scuole italiane – perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace e superamento dell’odio”.

All’evento saranno presenti anche il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Per l’occasione sarà consegnato alla senatrice da parte della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la copia anastatica della prima edizione della Costituzione italiana, inviata in dono dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli altri interventi nel corso della giornata previsti quelli del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, di Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della ricerca, di Stefania Giannini, vicedirettrice dell’Unesco con delega all’educazione, di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, di Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, e Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno. L’incontro sarà trasmesso in streaming e in diretta su Rai 3. Il programma prevede l’inaugurazione dell’Arena di Janine, un grande contesto naturale ed eco-sostenibile di aggregazione per i giovani che promuoverà la memoria quale strumento efficace contro l’indifferenza. Questo luogo raccoglierà idealmente l’eredità di Liliana Segre e avrà scolpite all’ingresso le seguenti parole: “Ho scelto la vita e sono diventata libera”.

Con il taglio del nastro dell’Arena sarà lanciato il progetto Cittadella del Terzo Millennio, un piano di ampliamento e trasformazione del borgo, affinché diventi un bene comune, e saranno inaugurati due nuovi spazi dedicati all’accoglienza e alla formazione dei futuri leader di pace dell’associazione Rondine Cittadella della Pace: l’avvio del cantiere della nuova Scuola di Rondine e l’apertura della Casa “Il Bastione”, realizzato con il contributo della Cei tramite i fondi dell’8xmille all’interno del progetto “Laudato Sii – seconda fase. Un nuovo passo verso la Cittadella del Terzo Millennio”.