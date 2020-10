Maltempo in Costa Azzurra: messaggio di mons. Marceau (Nizza), “andiamo avanti insieme. Non vi abbandoneremo”

“Andiamo avanti insieme. Non vi abbandoneremo”. È quanto afferma il vescovo di Nizza, mons. André Marceau, in un video messaggio di solidarietà alle popolazioni duramente colpite dal maltempo che nel fine settimana ha flagellato la Costa Azzurra, in Francia, e il Nord-Ovest italiano. Ancora incerto è il bilancio definitivo del numero delle vittime. Ad oggi, 5mila case nella regione delle Alpi Marittime sono ancora senza elettricità, mentre il Mar Ligure continua a portare a riva altre vittime, quasi sicuramente di persone disperse nella tempesta che ha flagellato la costa francese. Il vescovo dice di aver vissuto “con grande dispiacere e dolore” le notizie delle vittime e delle devastazioni causate dalla pioggia e dai fiumi in piena e agli abitanti delle “nostre belle valli di Var, Tinée, Roya, Vésubie”, che nel fine settimana ha visitato, esprime “la solidarietà e le preghiere” di tutta la comunità cristiana della regione. “Voglio assicurare la mia vicinanza e tutto quello che potrò fare per aiutare le popolazioni e sostenere le comunità cristiane perché possano essere esse stesse fermento di speranza nel cuore di queste situazioni”. Il vescovo di Nizza ha saputo dal rettore del santuario di Lourdes che si è pregato per le popolazioni colpite dal maltempo e per le vittime anche nella grotta di Bernadette. “Possa questo slancio di solidarietà e di preghiera unirsi al nostro presente e possa essere nella nostra diocesi un segno di fraternità”, conclude mons. Marceau.