Diocesi: Spoleto-Norcia, nuovo parroco a Gualdo Cattaneo e Pomonte. Mons. Boccardo, “lavorare insieme e condividere i doni di cui ciascuno”

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre le comunità parrocchiali di S. Antonio in Gualdo Cattaneo e di S. Michele in Pomonte di Gualdo Cattaneo hanno accolto il nuovo parroco, don Giovanni Cocianga. È stato l’arcivescovo Renato Boccardo ad introdurlo nelle due comunità con una messa: a Gualdo nella chiesa parrocchiale e a Pomonte nel tendone allestito nel giardino della canonica (la chiesa parrocchiale, infatti, è chiusa a causa del terremoto del 2016). Presentando il nuovo parroco alle comunità, mons. Boccardo ha ricordato che “arriva come inviato dal padrone della vigna per farla crescere, per fare in modo che possa portare dei frutti buoni. Il vignaiolo non è il proprietario, è il custode e in quanto tale deve prendersi cura anche dei dettagli, deve fare in modo che la pioggia o la tempesta non rovini i frutti che stanno crescendo, deve anche qualche volta potare la vigna perché porti più frutto. Questo è il ministero dei sacerdoti nelle nostre comunità”. L’invito alle comunità di Gualdo Cattaneo e di Pomonte, è quello di “crescere insieme e ad arricchirvi mutuamente, perché le divisioni non servono a nulla: lavorare insieme e condividere i doni di cui ciascuno è portatore permette di rendere fecondo il lavoro della vigna”.