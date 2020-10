Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, la statua di S. Sebastiano in partenza per il Louvre di Parigi e il Castello Sforzesco di Milano

La statua di San Sebastiano partirà nei prossimi giorni dal Museo diocesano di arte sacra di Oppido con destinazione Parigi e Milano. Lo comunica Paolo Martino, direttore del Museo, sottolineando come “il San Sebastiano del Mudop sia un vero ambasciatore di bellezza, messaggero del ricco e poco conosciuto patrimonio rinascimentale calabrese”.

L’opera è stata richiesta congiuntamente dal direttore del Museo del Louvre, Jean Luc Martinez, e dal direttore del Museo del Castello Sforzesco, Claudio Salsi, per essere esposta nell’ambito della mostra dedicata alla scultura italiana del Rinascimento “Il corpo e l’anima, da Donatello a Michelangelo” che si terrà al Louvre dal 22 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021 e in seguito al Castello Sforzesco Milano dal 5 marzo al 6 giugno.

Scrivono i due direttori nella lettera di richiesta: “Nell’ampia rassegna, una specifica sezione intende mostrare come sullo scorcio del ‘400 e in parallelo agli ideali espressivi e formali di Perugino e Raffaello, anche la scultura interpreti temi e personaggi sacri secondo forme di pacata, struggente dolcezza che esaltano la perfezione dei corpi e comunicano allo spettatore una rasserenante armonia, che supera nella contemplazione il pathos e il dramma del martirio e della sofferenza”.

Per quanto mutila e relativamente poco nota, la statua di San Sebastiano di Benedetto da Maiano, conservata presso il Museo di Oppido, è stata restaurata nel 2004 dall’Opificio delle pietre dure.