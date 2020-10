Diocesi: Cerignola, al via il “Laboratorio delle migrazioni”, spazio di formazione e informazione

Si inaugura il 14 ottobre (ore 18.30) il “Laboratorio delle migrazioni” nel seminario vescovile di Cerignola, per iniziativa dell’Ufficio diocesano per la pastorale dei migranti e dei rifugiati-Migrantes, in collaborazione con l’Ufficio diocesano missionario-Missio e con il supporto dell’associazione “San Giuseppe” onlus di Cerignola. “Non si tratta di uno sportello informativo o caritativo, bensì di uno spazio di studio e di approfondimento, di formazione e di informazione rivolto agli operatori e a quanti sono interessati ad approfondire le tematiche migratorie”, spiega una nota della diocesi. La giornata inaugurale, dedicata alla riflessione e alla testimonianza, si aprirà con la visione del docufilm “Sfollati”; al termine, in collegamento da Roma, Simone Varisco presenterà il suo volume sulla storia delle Giornate mondiali del migrante e del rifugiato. A seguire, la riflessione del vescovo Luigi Renna sul Messaggio del Papa per la Giornata sul tema “Come Gesù, costretti a fuggire” e la presentazione delle finalità e delle attività del laboratorio. Sono previsti, tra l’altro, un cineforum itinerante il primo venerdì del mese e un corso di formazione sulla prevenzione degli abusi sui minori l’ultimo venerdì del mese, a partire da novembre.