Maltempo: Protezione civile, “in arrivo temporali sulle Regioni adriatiche, previste grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in tre Regioni”

“Un’area depressionaria posizionata tra la Polonia e la Penisola scandinava spinge correnti fresche settentrionali attraverso l’Europa centrale in direzione della Grecia, interessando anche i settori adriatici italiani. Nelle prossime ore, tali infiltrazioni fresche, favoriranno l’innesco di temporali, anche di forte intensità, su parte delle Regioni adriatiche”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, temporali, anche di forte intensità, su Abruzzo, Molise e Puglia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di venerdì 24 luglio, è stata valutata allerta gialla meteo-idro su Calabria, Puglia e settori costieri di Emilia-Romagna.

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