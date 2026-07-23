Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” solo a Cagliari. Quasi tutta Italia da “bolino verde”

Va esaurendosi l’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 24 luglio, sarà soltanto una la città italiana da “bollino rosso”, confermando il trend di calo registrato negli ultimi giorni. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” solo a Cagliari. Nessuna città, invece, da “bollino arancione” mentre il “bollino giallo” è annunciato per Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. “Bollino verde” per Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. La situazione è data in ulteriore miglioramento sabato, quando tutta Italia sarà da “bollino verde” ad esclusione di Cagliari dove è annunciato “bollino giallo”.

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