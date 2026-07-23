Ordo virginum italiano: San Marino, dal 20 al 23 agosto l’Incontro nazionale 2026 su “Spose, madri, sorelle, amiche: vivere la corresponsabilità nella vocazione”

(Foto Gruppo per il collegamento dell'Ordo virginum)

In occasione dell’Incontro nazionale 2026, il cammino delle consacrate dell’Ordo virginum italiano si intreccia con la visita pastorale di Leone XIV nella Repubblica di San Marino e nella diocesi di Rimini, in programma il 22 agosto. L’annuale raduno delle vergini consacrate italiane si svolgerà, infatti, in terra sanmarinese dal 20 al 23 agosto, presso la casa di spiritualità San Giuseppe e, in occasione dell’arrivo del Santo Padre in terra emiliano-romagnola, è prevista la partecipazione alla celebrazione eucaristica da lui presieduta.

“Un’occasione che è per noi un dono di grazia. Nelle quattro giornate di agosto che vivremo a San Marino saremo interpellate dal tema della diocesanità. Pregando, ascoltando e dialogando, tra di noi e con i relatori, rifletteremo sul nostro legame con la Chiesa particolare che ci ha generato, sul valore della nostra presenza nelle realtà diocesane che abitiamo, sul respiro del nostro servizio. Un servizio che è alla Chiesa tutta: poter celebrare l’Eucaristia con il Papa ci ricorda proprio questo”, spiega il Gruppo per il Collegamento dell’Ordo virginum.

Il titolo dell’Incontro nazionale 2026 è “Spose, madri, sorelle, amiche: vivere la corresponsabilità nella vocazione” nato dal desiderio delle consacrate di approfondire la dimensione della diocesanità e di farlo anche alla luce del Cammino sinodale che, aggiunge il Gruppo per il Collegamento, “ci ha spronato a riflettere insieme sull’essere, oggi, donne consacrate appartenenti all’Ordo virginum nella Chiesa locale, universale e nel mondo, lasciandoci interrogare da parole quali: radicamento, vincolo di amore, appartenenza reciproca, figlie di una Chiesa particolare. Vogliamo chiederci, nuovamente, cosa significano nella vita e nella storia di ciascuna di noi”.

I 220 partecipanti – consacrate, donne in formazione, vescovi e delegati diocesani – cominceranno a vivere le quattro giornate nella serata di giovedì 20 agosto, con lo spettacolo-testimonianza “Quell’incontro”, presentato dalla Compagnia Quelli della Via, dedicato alla figura della laica missionaria Annalena Tonelli, uccisa in Somalia nell’ottobre del 2003: pochi mesi prima aveva ricevuto il premio Nansen per l’assistenza ai profughi (Nansen Refugee Award) dall’Alto Dommissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Venerdì 21 agosto, è prevista la relazione di mons. Luca Bressan, teologo e vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale dell’arcidiocesi di Milano, sul tema “Donne di Parola e di Profezia: il protagonismo ecclesiale delle consacrate nell’apocalisse del presente”. Sabato 22 agosto, Giuseppina De Simone, teologa e filosofa, si soffermerà sull’impegno delle vergini consacrate nella preghiera e nella carità attraverso la relazione “Con le mani alzate e i piedi sporchi di terra”. Domenica 23 agosto, mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale italiano, affronterà il rapporto tra Ordo virginum e dimensione sinodale.

Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto si terrà anche l’Assemblea con le votazioni per rinnovo del Gruppo per il collegamento, attualmente composto da Marta Bartolucci (diocesi di Jesi, insegnante), Domenica De Cicco (diocesi di Nola, insegnante), Marinella Mandelli (arcidiocesi di Milano, insegnante), Viviana Paliotta (diocesi di Roma, medico).