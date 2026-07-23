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Biennale di Venezia: Buttafuoco, “noi non facciamo politica, ma ricerca nel campo delle arti”

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Non usa mezzi termini Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, per raccontare lo strappo ricevuto dalla Commissione europea. “Un soggetto di recente si è sfilato dal sostegno alla Biennale Cinema. Ci lascia per un punto tutto politico, non certamente giuridico o culturale. La Biennale non può certo sottostare a tutto questo. Noi non facciamo politica, noi siamo chiamati alla ricerca nel campo delle arti”, ha dichiarato. Il presidente ha rimarcato: “Ben tre lettere della Commissione europea hanno avuto tre dettagliate risposte. Tutto è scritto. Citando ‘Fedro’, potremmo dire ‘lupus in fabula’: il lupo accusa l’agnello di intorbidire l’acqua che sta bevendo, anche di fronte all’evidenza dell’impossibilità. La Commissione europea ha deciso così di togliere 2 milioni di euro alla Biennale. In mancanza di motivazioni, contro Biennale Arte, la Commissione ha deciso di punire anche Biennale Cinema. Noi continueremo a operare”. Buttafuoco ha aggiunto: “La Mostra, insieme a tutte le attività della Biennale, è inconfutabilmente riconosciuta quale spazio straordinario di libertà di espressione, dove si promuove dialogo aperto e diversità culturale”.

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