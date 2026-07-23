Biennale di Venezia: Buttafuoco, “noi non facciamo politica, ma ricerca nel campo delle arti”

Non usa mezzi termini Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, per raccontare lo strappo ricevuto dalla Commissione europea. “Un soggetto di recente si è sfilato dal sostegno alla Biennale Cinema. Ci lascia per un punto tutto politico, non certamente giuridico o culturale. La Biennale non può certo sottostare a tutto questo. Noi non facciamo politica, noi siamo chiamati alla ricerca nel campo delle arti”, ha dichiarato. Il presidente ha rimarcato: “Ben tre lettere della Commissione europea hanno avuto tre dettagliate risposte. Tutto è scritto. Citando ‘Fedro’, potremmo dire ‘lupus in fabula’: il lupo accusa l’agnello di intorbidire l’acqua che sta bevendo, anche di fronte all’evidenza dell’impossibilità. La Commissione europea ha deciso così di togliere 2 milioni di euro alla Biennale. In mancanza di motivazioni, contro Biennale Arte, la Commissione ha deciso di punire anche Biennale Cinema. Noi continueremo a operare”. Buttafuoco ha aggiunto: “La Mostra, insieme a tutte le attività della Biennale, è inconfutabilmente riconosciuta quale spazio straordinario di libertà di espressione, dove si promuove dialogo aperto e diversità culturale”.

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