Incendi in Calabria: Libera, la Regione “non può continuare a bruciare nell’indifferenza o nella rassegnazione”

Fronteggiare l’emergenza incendi che ogni estate devasta la Calabria “non è più solo una questione ambientale, ma una priorità di legalità e tutela del bene comune”. È questo il senso dell’appello lanciato dal Coordinamento di Libera Calabria di fronte alle immagini dei roghi che in queste ore stanno riducendo in cenere ettari di patrimonio boschivo e macchia mediterranea. Invece di assistere “inermi” alla distruzione del territorio quando “ormai è troppo tardi – si legge nella nota – chiediamo alle istituzioni risposte concrete, coraggiose e strutturali. Serve una risposta prima di tutto territoriale e preventiva che punti sulla pianificazione integrata e la riduzione dei rischi alimentati dalla crisi climatica affiancata a una risposta sanzionatoria inflessibile contro chi commette questi veri e propri crimini ecologici”. A tal proposito – scrive Libera Calabria – “sarebbe utile e necessario il ripristino immediato e sistematico delle fasce tagliafuoco, la cui diffusione capillare consentirebbe di spezzare la continuità del combustibile, rallentando la corsa del fuoco e creando corridoi di sicurezza per l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori”. Mentre, per quanto riguarda il monitoraggio e il presidio delle aree a rischio e l’individuazione dei responsabili è opportuno “intensificare l’uso delle fototrappole”. Inoltre è “fondamentale l’applicazione della legge 353/2000 a partire dal rispetto “dell’obbligo dei comuni di realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco e applicare i limiti ed i divieti previsti dalle norme vigenti”. Ma soprattutto – secondo Libera – c’è “l’urgenza” di intervenire sul quadro normativo per inasprire le pene “estendendole a qualunque incendio di vegetazione, non solo a boschi e pascoli, e va aggravata la fattispecie colposa per consentire l’arresto in flagranza, oggi non obbligatorio”. La tutela dell’ambiente è il “primo tassello della giustizia sociale – conclude il Coordinamento regionale di Libera – e la Calabria non può continuare a bruciare nell’indifferenza o nella rassegnazione. Alle istituzioni, a tutti i livelli, chiediamo di fare la propria parte con responsabilità e tempestività”.

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