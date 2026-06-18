Sport: Us Acli Roma, al via il torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II” con le parrocchie della Capitale

Ha preso il via la XVI edizione del torneo di calcio a 5 delle parrocchie “San Giovanni Paolo II”, promosso dall’Unione sportiva Acli di Roma, in collaborazione con le Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato regionale Lazio del Coni, di Roma Capitale e della diocesi di Roma. Il torneo vedrà sfidarsi in un girone unico composto da 9 squadre: SS. Sacramento (XV Futsal), San Viglio, Santa Giovanna Antida (FC Seminatori), S. Michele Arcangelo a Pietralata, SS. Trinità a Villa Chigi, Juvenilia SS. Fabiano e Venanzio, Us Nomen, Pgs Borgo Don Bosco, SS. Elisabetta e Zaccaria. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali andata e ritorno, con le vincitrici che poi disputeranno la finale. Oltre al trofeo per la squadra vincitrice, verrà messa in palio anche la “Coppa Fair Play”, che verrà assegnata alla squadra più virtuosa e con meno ammonizioni. “Siamo davvero orgogliosi di essere giunti alla sedicesima edizione del torneo – dichiara Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma –, ma soprattutto di avere ancora una volta l’opportunità di dare a tanti giovani l’opportunità di vivere momenti di sport nella sua accezione più piena, all’insegna quindi della lealtà, del rispetto reciproco e della condivisione”.

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