Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, domani un convegno su San Paolino di Nola come esempio per i cattolici impegnati in politica

(Foto diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia)

Si terrà domani, venerdì 19 giugno, alle ore 18, un convegno per ricordare la figura di San Paolino di Nola. L’evento si svolgerà presso l’Antica Taverna a Villamaina (Av), comune irpino dove il legame col santo è ancora radicato, tanto da venerarlo da secoli come patrono. Personaggio vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., è una figura che andrebbe davvero analizzata, o almeno riscoperta. Il santo fu vescovo di Nola, ma, discendente da una nobile famiglia di stanza in Aquitania, nella sua vita precedente fu un senatore romano. Si impegnò molto nell’amministrazione pubblica, ricoprendo incarichi prestigiosi. Per tutto questo il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia hanno organizzato un pomeriggio di studi. Il tema scelto per il convegno è “Nobili d’animo e ricchi di speranza. Quale strada indica il senatore Paolino di Nola ai cattolici impegnati in politica”.

L’assise sarà aperta dai saluti istituzionali di Nicola Trunfio, sindaco di Villamaina, e di Rosanna Repole, presidente della “Città dell’Alta Irpinia”. Seguiranno gli interventi, a partire da quello molto atteso di mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo emerito di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, che tratterà “Il cammino della santità nel sociale: da San Paolino di Nola al beato Toniolo”.

Sarà poi la volta di Giuseppe Trinchese, docente di Storia dell’arte, cui spetterà parlare di “San Paolino presso la tomba di San Felice: complesso paleocristiano di Cimitile”. Infine, “Da aristocratico dell’impero a pastore di anime: il ruolo sociale e politico di Paolino di Nola” sarà il tema trattato dal docente dell’Università di Salerno, Michelangelo Riemma. Le conclusioni spetteranno a mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. A moderare gli interventi sarà il presidente Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, Stefania Di Cicilia, la quale afferma: “Da presidente del Club del Rotary e da cittadina di Villamaina tengo molto ad approfondire la figura di un santo a noi caro, ma che può mettere in connessione questa zona dell’Irpinia con il nolano, a motivo della sua biografia, e tante altre realtà, a causa del suo impegno sociale oltre che pastorale. La Settimana sociale dei cattolici vissuta a Trieste nel 2024 dal tema ‘Al cuore della democrazia: partecipare tra storia e futuro’ ha rilanciato la necessità per i cattolici di essere lievito ma anche manodopera per il bene comune: la figura di Paolino di Nola può essere un esempio concreto, anche se vissuto quasi milleseicento anni fa. La collaborazione preziosa dell’arcivescovo Cascio ci ha consentito di realizzare al meglio questa iniziativa”.