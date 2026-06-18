Card. Camillo Ruini: Ucid, “architetto di una presenza cristiana rilevante e mai rinunciataria nella società civile”

“Il cardinal Ruini è stato l’architetto di una presenza cristiana rilevante e mai rinunciataria nella società civile, esortando costantemente il mondo dell’impresa e del lavoro a non restare ai margini del dibattito pubblico, ma ad esserne protagonisti nel segno del bene comune”. Così l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) nazionale, unitamente ai soci della sezione di Reggio Emilia e ai membri del Comitato tecnico scientifico nazionale, esprime il più profondo cordoglio e si stringe in preghiera per la scomparsa del card. Camillo Ruini. Per l’associazione, la Chiesa e l’Italia perdono “una figura di straordinario spessore spirituale, culturale e sociale” che “ha saputo guidare la comunità ecclesiale con una sapienza e una lungimiranza rare, dialogando intensamente con il mondo della politica, dell’economia e delle istituzioni”.

“I dirigenti e gli imprenditori cristiani ne ricordano con immensa gratitudine il magistero, l’acutezza intellettuale e il coraggio civile” – dichiarano i vertici dell’associazione. “Pur descritto dalle cronache come un fine stratega per la sua capacità di discernere le svolte storiche e politiche del Paese, il cardinal è rimasto sempre un uomo animato da una fede semplice, limpida e profonda. Come ricordato dal suo motto episcopale, ‘Veritas liberabit nos’, la sua intera esistenza è stata una testimonianza resa alla Verità con coraggio e fierezza cristiana”, ha affermato Fabio Storchi, presidente Ucid di Reggio Emilia e del Comitato tecnico scientifico di Ucid.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /