Leone XIV: all’Università ebraica di Gerusalemme, “artigiani di pace disarmata e disarmante”

“Gli atenei sono stati tradizionalmente luoghi privilegiati per il dialogo, dove la ricerca del sapere è intrinsecamente legata allo scambio di idee tra tutti i membri della comunità accademica”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo oggi in Sala del Concistoro il Consiglio dei governatori dell’Università ebraica di Gerusalemme, in visita a Roma. Il Pontefice, in lingua inglese, ha sottolineato che i membri di una comunità universitaria “possono continuare a essere artigiani di vera pace, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, che lavora per l’armonia tra i popoli”. Citando sant’Agostino, Leone XIV ha ricordato: “Se volete portare altri alla pace, abbiate prima voi stessi la pace; siate voi stessi saldi nella pace. Per infiammare gli altri, dovete avere la fiamma che arde dentro”. Il Papa ha quindi invitato a non credere che “la pace sia impossibile e al di là della nostra portata”, ma a promuoverla nelle proprie comunità. Leone XIV ha concluso auspicando che la comunità universitaria “possa continuare a essere un faro di speranza e di unità in un mondo sempre più diviso”.

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