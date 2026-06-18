Germania: 300mila ministranti nel Paese. Il servizio all’altare uno degli impegni preferiti da ragazzi e giovanissimi

Circa 300mila bambini, adolescenti e giovani prestano servizio come ministranti in Germania. È quanto emerge da una recente analisi delle diocesi tedesche, presentata oggi al Forum per il ministero del ministrante a Wiesbaden. La percentuale di ministranti donne a livello nazionale si aggira intorno al 54%. “I ministranti rappresentano una delle forme più forti e visibili di pastorale giovanile ecclesiale in Germania”, spiega il vescovo ausiliare di Osnabrück, mons. Johannes Wübbe, presidente della Commissione per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale tedesca. “Chi serve all’altare non si limita a conoscere l’ordine liturgico. I giovani plasmano attivamente la propria vita religiosa e vivono esperienze di fede uniche. Questa è la pastorale giovanile nel suo senso più autentico: vicina ai giovani e connessa alla vita della Chiesa nelle loro comunità locali”. I dati sono stati presentati al Forum sulla pastorale giovanile, concluso oggi dopo 3 giorni di lavori. Circa 60 responsabili diocesani, nonché rappresentanti del mondo accademico, della formazione e della pratica pastorale, hanno rilevato che, nonostante il calo della frequenza e del numero dei giovani cattolici, il servizio all’altare resta uno degli impegni pastorali giovanili preferiti.

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