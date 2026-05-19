Antimafia: il 27 maggio a Bari un convegno in ricordo di Giuseppe Mizzi, vittima innocente a Carbonara nel 2011

“No alle mafie! Il valore della testimonianza nella lotta alla mafia”: è il titolo del convegno in programma mercoledì 27 maggio alle 19 nella parrocchia Sant’Antonio da Padova in Carbonara (Bari), organizzato in occasione della festa di sant’Antonio. L’incontro prende spunto dall’assassinio di Giuseppe Mizzi, 39 anni, avvenuto a Carbonara il 16 marzo 2011, per riflettere sul fenomeno mafioso nel territorio pugliese, “anche alla luce degli ultimi sanguinosi eventi”. Interverranno Michela Di Trani, presidente regionale dell’Ucsi; il procuratore aggiunto del Tribunale di Bari Francesco Giannella; l’avvocato penalista Egidio Sarno; Federica Barnaba, referente del Presidio “Giuseppe Mizzi” di Cellamare; la vedova Katia Patrono; il fratello Angelo Mizzi; e don Alfonso Giorgio, giornalista e parroco. “Quando si parla di mafia spesso si tende a guardare alla Sicilia, o comunque lontano da noi”, si legge nel comunicato, “ma la verità è che la mafia o semplicemente quegli atteggiamenti mafiosi tesi a manifestare potere, controllo e sottomissione dei più deboli sono, purtroppo, nostri ‘vicini di casa’”. L’evento è accreditato dall’Ordine dei giornalisti per la formazione professionale continua.

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