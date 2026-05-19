Giordania: inaugurata ad Al-Maghtas la prima università cristiana, ponte tra fede, studio e dialogo

(Foto Patriarcato Greco Ortodosso)

Un evento di rilievo storico per i cristiani del Medio Oriente: re Abdullah II di Giordania e il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, hanno inaugurato il 18 maggio ad Al-Maghtas, sulla riva orientale del Giordano, la “Baptism Site International Orthodox University”, primo ateneo cristiano del Paese. A darne notizia è il Patriarcato Greco-ortodosso di Gerusalemme. Il nuovo istituto sorge nel sito riconosciuto dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità nel 2015, tradizionalmente identificato come luogo del battesimo di Gesù. L’università, riferisce il patriarcato, nasce non solo come centro teologico, ma come istituzione accademica interdisciplinare, orientata alle scienze umane, alla leadership etica, alla ricerca storica e al dialogo culturale. L’obiettivo è formare nuove generazioni capaci di servire una regione segnata da conflitti e divisioni, promuovendo responsabilità, tolleranza e visione. Alla cerimonia erano presenti membri della famiglia reale giordana, i patriarchi e i capi delle Chiese di Gerusalemme, rappresentanti istituzionali, diplomatici, studiosi e leader religiosi di diverse confessioni. Nel suo intervento, il patriarca Teofilo III ha sottolineato come l’iniziativa risponda al bisogno di coniugare profondità spirituale ed eccellenza accademica, fede e conoscenza, tradizione e servizio alla società. Il Patriarca ha inoltre reso omaggio al ruolo storico della monarchia hashemita nella custodia dei luoghi santi cristiani e musulmani, indicandola come punto di riferimento per la convivenza interreligiosa in una regione attraversata da crisi e frammentazioni. Pensata come luogo di incontro tra studenti, studiosi e leader religiosi provenienti dal Medio Oriente e dal mondo, l’università si propone come centro permanente di dialogo tra cristiani e musulmani, di confronto tra culture e di scambio tra Oriente e Occidente.