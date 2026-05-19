Santuari: Loreto, sabato 23 maggio veglia ecumenica di Pentecoste

Sabato 23 maggio alle ore 21 si svolgerà al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto la Veglia Ecumenica di Pentecoste presieduta da mons. Fabio Dal Cin, delegato Pontificio di Loreto, con la presenza dei rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche (Chiesa Ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Romania, Chiesa Avventista del Settimo Giorno, Chiesa Battista). “Nella Casa della Madre, ci sentiamo fratelli”, afferma mons. Fabio Dal Cin. “Sotto lo sguardo della Santa Madre di Dio, le diversità tra le confessioni non svaniscono, ma si ricompongono nell’unica fede nel Verbo Incarnato. In questo spazio sacro, spogliati delle divisioni, i cristiani tutti riscoprono la bellezza di essere semplicemente fratelli. La Santa Casa si conferma così come un grande luogo d’incontro per tutta la cristianità”.

Domenica 24 maggio alle ore 10 l’arcivescovo celebrerà la Solennità di Pentecoste e alle 11.30 conferirà il Sacramento della Confermazione ai ragazzi della Parrocchia Santa Casa. Le celebrazioni della Veglia e del giorno di Pentecoste saranno trasmesse in diretta nel canale YouTube “Santa Casa Loreto”.