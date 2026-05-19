Lutto: Caltanisetta, p. Salvatore Asaro è tornato alla casa del Padre. Aveva 49 anni ed era parroco a Niscima

La diocesi di Caltanissetta annuncia il grave lutto per la perdita improvvisa del sacerdote Salvatore Asaro, di anni 49, Parroco della Parrocchia Santa Rosalia a Niscima. Sacerdote cordiale e rispettoso, amava la Chiesa con cuore semplice di figlio devoto. Lascia un grande vuoto nel cuore del Vescovo, nel Presbiterio e nelle comunità che ha servito e in tutta la Diocesi, che sgomenta stamani ha appreso la triste notizia. La celebrazione che il vescovo officerà domani in Cattedrale, nella quale verranno svelate le pitture complete del transetto e inaugurata la nuova cattedra episcopale, sarà in suffragio della sua anima. I funerali si svolgeranno mercoledì, 20 maggio, alle ore 16.30 presso la parrocchia Santo Stefano in San Cataldo.

Originario di San Cataldo, fin da bambino ha avvertito la vocazione al sacerdozio, maturandola nella parrocchia Santo Stefano del proprio Comune ed entrando in Seminario per gli studi liceali, completati poi presso il liceo classico statale. Iscrittosi poi all’Istituto Teologico “Mons. Guttadauro”, ha conseguito il baccalaureato ed è stato ordinato Sacerdote da Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, il 29 giugno 2005, il primo insieme a P. Ignazio Carrubba e P. Francesco Miserendino.

Dopo l’Ordinazione Sacerdotale ha svolto il ministero di Vicario Parrocchiale presso la chiesa madre di Serradifalco, nella parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta, presso l’Unità pastorale di Sommatino e nella Parrocchia del Rosario in San Cataldo. Nel frattempo ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista, ed è stato inserito nel corpo docente del nostro Istituto Teologico. Successivamente è stato nominato Arciprete Parroco a Montedoro e dopo alcuni anni è stato trasferito presso la Parrocchia Santa Rosalia a Niscima. Era anche responsabile diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio e notaio del Tribunale Ecclesiastico Diocesano Nisseno.