Apparizioni mariane: Università Cattolica, convegno su Fatima tra scienza e fede

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

L’Università Cattolica il prossimo 13 maggio propone nel Campus di Roma il convegno su “Le apparizioni di Fatima tra scienza e fede”: l’evento, con inizio alle 14.30, vedrà coinvolti esperti di vario settore, dallo scientifico a quello della pietà popolare tra questi il card. Angelo Comastri. Per l’occasione sarà svelata la reliquia di san Giovanni Paolo II. Il giorno, anniversario delle apparizioni mariane a Fatima, è stato pensato in due momenti: la prima sessione, con gli interventi, tra gli altri, del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Alessandro Sgambato, dell’Assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo, mons. Claudio Giuliodori, del Rettore dell’Università europea di Roma, padre Pedro Barrajon, del Vicepresidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Giuseppe Fioroni, del Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Antonio Gasbarrini, e del Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Daniele Piacentini. A svelare la reliquia del santo Papa polacco, sarà suor Bice Priori, cui seguirà la relazione di suor Daniela Del Gaudio, docente di Teologia all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dal titolo “Fenomenologia delle apparizioni e riconoscimento della Santa Sede”. La seconda sessione, moderata da Padre Pedro Barrajon e dalla Vicepreside della Facoltà di Medicina e chirurgia Maria Antonietta Gambacorta, si aprirà con le testimonianze sull’apparizione di Fatima del card. Angelo Comastri e di Antonio Crucitti, Associato di Chirurgia generale alla Facoltà di Medicina e chirurgia. Successivamente ci sarà la relazione del professor Francesco Franceschi dal titolo “Le apparizioni mariane viste dalla scienza”. Seguirà una testimonianza di un giovane laico alla Madonna.