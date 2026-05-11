Migranti: Trentino, mercoledì presentazione di un dossier per un’alleanza tra economia, ricerca, formazione, Terzo settore e comunità ecclesiale

Un’alleanza inedita tra economia, ricerca, formazione, Terzo settore e comunità ecclesiale presentano “Filiera Trentino”. Si tratta del dossier di amministrazione condivisa sull’inclusione socio-lavorativa delle persone con background migratorio. Una proposta concreta di governance territoriale – fondata sulla collaborazione strutturata tra Pat, Comuni e soggetti del territorio – per trasformare una delle sfide più attuali del Trentino in un’opportunità di sviluppo condiviso. L’evento – che si svolgerà a Trento mercoledì 13 maggio – aprirà – fanno sapere i promotori – un confronto sui possibili sviluppi istituzionali e operativi. Il Trentino è tra i territori italiani con la maggiore difficoltà di reperimento di personale: secondo i dati Unioncamere–Excelsior 2025, il 54,7% delle assunzioni programmate dalle imprese locali riguarda profili introvabili – sette punti sopra la media nazionale (47%), quasi trenta in più rispetto al 2019. La causa principale è strutturale: mancanza di candidati (42,3%). Nel frattempo, le persone con background migratorio presenti sul territorio – spesso escluse per oltre un anno dai programmi locali di accoglienza, con ricadute dirette su stabilità e benessere – continuano a “incontrare barriere nell’accesso al lavoro e all’abitare. Due fenomeni – spiegano i promotori – che sembrano distanti, ma che condividono la stessa radice: il bisogno di un coordinamento multisettoriale e ampio capace di agire in modo trasversale, su orizzonti di lungo respiro”. È da questa consapevolezza che nasce “Filiera Trentino”: un documento “nato dal territorio, per il territorio”. Il dossier – fanno sapere i promotori – non si ferma alla diagnosi. Individua condizioni operative concrete, chiarisce ruoli e responsabilità, e segnala gli ambiti in cui un coordinamento più ampio può incidere in modo reale a partire dall’inserimento lavorativo e dall’accesso alla casa. Il dossier propone un’architettura di governance territoriale fondata sui principi dell’amministrazione condivisa: una forma di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del territorio per co-programmare e co-progettare azioni di interesse generale. Alla presentazione, moderata da Elisa Dossi (Rainews24), interverranno mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento; Lorenzo Delladio, presidente Confindustria Trento; Barbara Poggio, prorettrice dell’Università di Trento; Paola Iamiceli, presidente Euricse; Andrea De Zordo, presidente Associazione Artigiani Trentino; Francesca Gennai, presidente Consolida; Marco Fontanari, vicepresidente Confcommercio Trentino; Ivo Tarolli, presidente Università Popolare Trentina; Walter Nicoletti, presidente Acli Trentine; e Italo Monfredini, vicepresidente vicario Cooperazione Trentina.

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