Diocesi: Caritas Potenza, il 14 maggio convegno “Co-costruttori di bene comune” con don Pagniello e mons. Carbonaro

Giovedì 14 maggio alle 16.30 nei locali del centro pastorale Caritas Contrada Santa Loja a Tito Scalo si terrà il convegno “Co-costruttori di bene comune”. Il programma prevede i saluti e l’introduzione di Marina Buoncristiano, direttore Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, seguita dagli interventi di don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana; di Giuseppe Palo, consigliere nazionale dell’Ordine assistenti sociali; e di Marilene Ambroselli, presidente del Croas Basilicata. Le conclusioni saranno affidate a mons. Davide Carbonaro, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

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