Cinema: Giffoni, si è concluso il festival educativo diffuso School Experience 5 con la premiazione dei vincitori

(Foto Giffoni Experience)

Portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale e sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio. È questa la vocazione di School Experience 5, il festival educativo diffuso promosso da Giffoni nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola, promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un percorso che, in 120 giorni di attività, ha attraversato Calabria, Puglia, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Basilicata e Campania, trasformando scuole, cinema, teatri e luoghi di aggregazione in spazi di confronto, creatività e partecipazione.

Nel corso del progetto gli studenti hanno preso parte alla visione di lungometraggi e cortometraggi delle sezioni Feature, Short Experience e Your Experience, partecipando a dibattiti e attività laboratoriali dedicate al linguaggio audiovisivo.

Accanto alle proiezioni, spazio anche ai Movie Lab e ai percorsi di approfondimento sul digitale. In più proiezioni anche per le famiglie grazie alla sezione Parental Experience. Nel corso delle attività sono stati inoltre prodotti due cortometraggi originali realizzati nei territori di Melzo e Giffoni Valle Piana. La cerimonia di chiusura del festival si è tenuta nella Sala Blu della Multimedia Valley di Giffoni.

School Experience 5 – a cura della stessa Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – ha coinvolto complessivamente 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici di ogni ordine e grado, grazie al lavoro di 32 esperti e 45 organizzatori del team Giffoni.

Ci sono state le premiazioni dei vincitori delle sezioni Your Experience, Short Experience e Feature Experience.

Per la sezione Your Experience +6 vince il corto V per Vhs di Isabella La Fauci e Maurilio Forestieri, realizzato con il contributo dell’Ic “Paino Gravitelli” di Messina. Un racconto che immagina una scuola improvvisamente privata del digitale, costringendo gli studenti a riscoprire videocassette, Vhs e strumenti analogici.

Per la categoria Your Experience +11 ha vinto Ninò di Michele Li Volsi, con il contributo dell’Ic “Mario Nuccio” di Marsala, ispirato da una vicenda personale del regista legata al bullismo e alle fragilità adolescenziali.

Per la categoria Your Experience +14 il premio è andato a L’Orchidea, realizzato dagli allievi della scuola di cinema Zuccherarte.

Per la sezione Short Experience +3 è stato premiato Epifanía di Mila Useche.

Per la categoria Short Experience +6 il riconoscimento è andato a Bird Drone di Radheya Jang Jegatheva.

Per la categoria Short Experience +11 è stato premiato Un filo lunghissimo, quasi infinito di Beatrice Campagna.

Molto applaudito anche l’intervento di Gianpiero Pumo, regista di Samsa, vincitore per la categoria Short Experience +14.

Grande spazio anche ai lungometraggi. Per la categoria Feature Experience +6 ha vinto Il Robot Selvaggio di Chris Sanders, distribuito da Universal Pictures.

Per la categoria Feature Experience +11 il riconoscimento è andato a Il bambino di cristallo di Jon Gunn, distribuito da Notorious Pictures.

Per la categoria Feature Experience +14 ha vinto Squali di Daniele Barbiero.